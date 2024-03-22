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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس والغرامة ..عقوبة نقل الأعضاء بقصد الزرع بالتحايل في القانون

زراعة ونقل الأعضاء
زراعة ونقل الأعضاء البشرية

أقر قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، عقوبات راعة للتصدي لجرائم  الاتجار فى الأعضاء البشرية، و مخالفة ضوابط وأحكام زراعة ونقل الأعضاء البشرية .
 


عقوبات القانون


يعاقب  بالسجن المشدد وغرامة ما بين 500 ألف إلى مليون جنيه، لكل من نقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لمواد القانون.
 


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السجن المؤبد عقوبة نقل أو زراعة الأعضاء إذا ترتب عليها وفاة المتبرع


و إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، و إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.



كما يعاقب بالسجن المشدد وغرامة من 1 إلى 2 مليون جنيه لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك.


و  إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.

و يعاقب بذات العقوبة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها .
 

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