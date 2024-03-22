الحبس والغرامة ..عقوبة نقل الأعضاء بقصد الزرع بالتحايل في القانون

أقر قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، عقوبات راعة للتصدي لجرائم الاتجار فى الأعضاء البشرية، و مخالفة ضوابط وأحكام زراعة ونقل الأعضاء البشرية .





عقوبات القانون



يعاقب بالسجن المشدد وغرامة ما بين 500 ألف إلى مليون جنيه، لكل من نقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لمواد القانون.





لايفوتك||



و إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، و إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.







كما يعاقب بالسجن المشدد وغرامة من 1 إلى 2 مليون جنيه لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك.





و إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.



و يعاقب بذات العقوبة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها .

