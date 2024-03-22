غير مسبوقة في التاريخ.. أبو الغيط: إسرائيل ترتكب عملية تجويع قاسية للفلسطينين

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الضمير الأخلاقي في العالم ومفاهيم الأخلاق الحميدة فقدت في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واكتشف الأنسان في الإقليم في هذه الحرب أبعاد ما كان يدخل في أضغاث أحلامه أنها ستقع، منها على سبيل المثال أن الدول الغربية الأوروبية تتحدث عن حق الدفاع الشرعي عن النفس لصالح إسرائيل، في حين أن إسرائيل باعتراف العالم والأمم المتحدة دولة احتلال، وهناك الكثير من قرارات الجمعية العامة التي تصف إسرائيل بأنها دولة احتلال وهناك الكثير من قرارات مجلس الأمن تطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال، متسائلا: كيف يمكن لدولة محتلة أن تعطى حق الدفاع الشرعي عن نفسها وهى قائمة بالاحتلال؟.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية في مدخلة له مع برنامج "وقت السياسة" على "العربية FM"، أن العنف البالغ الذي قامت به إسرائيل على غزة والذي أدى إلى سقوط ما بين 103 ألف إلى 110 ألف ما بين شهيد وجريح منهم على الأقل 32 ألف شهيد، فهذا منطق معوج والضمير، مؤكدا أن الضمير الإسرائيلي فُقد مع المحرقة والهلوكوست وأصبحو منعدمي الضمير في عملية القتل والذبح الذي يرتكب في حق الشعب الفلسطيني.

وكشف أبو الغيط عن وجود مراوغة في وقف إطلاق النار، قائلا: حينما نطلب من المجتمع الدولي تحقيق وقف إطلاق النار وترفض دولة أو دولتين المساعدة في ذلك فهو أمر يثير العديد من التساؤلات، وكذلك عملية تجويع الفلسطينين الجارية التي تتم بشكل غير مسبوق في تاريخ الإنسانية، تزامنا مع عمليات القتل المستمرة، مستنكرا تصريحات تلك الدول التي تقول أنها ستوفر الغذاء للشعب الفلسطيني بوسائل مختلفة وفي نفس الوقت ترسل الأسلحة والذخائر إلى الجانب القاتل، واصفا ذلك بالتناقدات التي كشفت عنها هذه الحرب.