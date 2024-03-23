الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة مخالفة مواصفات البناء في القانون الجديد

حدد قانون البناء الجديد، ضوابط وآليات مطابقة المواصفات البنائية بما نص عليها القانون ، وأقر القانون عقوبات رادعة ضد جرائم الغش في أعمال البناء وما يترتب عليها، وكذا مخالفة مواصفات البناء.

وفى هذا الصدد، نصت المادة 104، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.

وطبقا للقانون ، إذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا أو صيرورته آيلاً للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.