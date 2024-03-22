صوم أصحاب المهن الشاقة.. ماذا يفعل من خاف على نفسه الهلاك؟

نشرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، فيديو عن حكم صيام أصحاب المهن الشاقة من المسلمين في شهر رمضان.

وقال الشيخ أحمد السعيد، الواعظ بالأزهر الشريف، في الفيديو، إن أصحاب المهن الشاقة ومن في حكمهم يدخلون في عموم المكلفين، ولا يدخلون في المرضي والمسافرين.

وأضاف، أنه يجب عليهم أن يبيتوا نية الصيام وأن يصبحوا صائمين لكن من يعمل بإحدى المهن الشاقة ويضره ترك عمله وأجهده الصيام وأوقعه في مشقة وخشي على نفسه الهلاك فإنه يفطر على قدر حاجته، أي فيما يدفع المشقة فقط، ثم يمسك بقية يومه إلى الغروب ثم يفطر مع الناس وعليه القضاء بعد رمضان.

وأشار إلى أنه لا حرج على أصحاب المهن الشاقة الفطر في رمضان، بشرط أن يبيت كل يوم نية الصيام ولا يفطر إلا عقب حصول المشقة التي يخشى منه، ويكون فطره على قدر الحاج أي بما يحفظ حياته فقط ويمسك بقية اليوم ما لم تتجدد المشقة بقية اليوم.