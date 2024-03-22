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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح الدورة الرمضانية الأولى للجامعات بالمنصورة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، فعاليات الدورة الرمضانية التاسعة عشر لكرة القدم ، و تنس الطاولة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة و جامعات الساحل ، و التي ينظمها نادى أعضاء هيئة التدريس ، تحت شعار " دورة الصداقة " و ذلك بالصالة المغطاة بالقرية الأولمبية ، في الفترة من 11 رمضان حتى 23 رمضان 
 حيث افتتحت الدورة بحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط ، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس ،  الدكتور هشام عبد الهادي عميد كلية الطب بجامعة حورس ،  الدكتور إيهاب حجازي مسئول الأنشطة الطلابية بجامعة الدلتا ، و بحضور  عمداء و وكلاء الكليات و أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة و الجامعات المشاركة. 
و قد رحب خاطر خلال افتتاح الدورة الرمضانية بوفود جامعات الساحل للمشاركة بفعاليات الدورة 
مؤكداً على حرص جامعة المنصورة على تقديم كافة أوجه التعاون و الدعم للجامعات المجاورة من خلال استضافتها لمختلف الأنشطة و الفعاليات . 
و أضاف أن الدورة الرمضانية تهدف إلى تعزيز أواصر الود ، و ترسيخ ثقافة العمل الجماعى لأعضاء هيئة التدريس و تعاونهم معاً فى منافسة ودية يسودها روح الأسرة الواحدة خلال شهر رمضان المبارك.
كما قدم الشكر والتقدير الى نادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على ما يبذله من مجهودات على مدار العام الدراسي ، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات المختلفة ، و كذلك ما يقدمه النادى من خدمات متميزة و متنوعة لصالح أعضاء هيئة التدريس.
واعرب الدكتور حمدان ربيع عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي في شهر رمضان المبارك مؤكداً أن جامعة المنصورة ستظل دائما هي الجامعة الأم التي تجمع جامعات الدلتا تحت شعار" تجديد المحبة" في منافسة رياضية تجمع بين أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات.
و  أشار الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر إلى حرص النادى على  تنظيم العديد من الفعاليات المختلفة و من بينها هذه الدورة ، كما تنظم هذا العام الدورة الأولى للجامعات المطلة على الساحل تحت شعار دورة الصداقة والتي يشارك بها جامعات: (المنصورة – دمياط – حورس – الدلتا – المنصورة الأهلية – المنصورة الجديدة )
وانطلقت فعاليات الرمضانية الأولى للجامعات المطلة على الساحل بفوز منتخب جامعة المنصورة على منتخب جامعة الدلتا 4-0
كما انطلقت الدورة التاسعة عشر بجامعة المنصورة فوز فريق تربية رياضية تحت السن على فريق فنون جميله تحت السن 5-1
 كما تعادل فريق كلية التربية الرياضية مع فريق كلية الطب 2-2 ومباراة تنس طاولة.

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الدورة الرمضانية بجامعة المنصورة هيئة التدريس بالجامعة جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع خدمة المجتمع و تنمية البيئة رئيس جامعة دمياط في شهر رمضان فعاليات الدورة الرمضانية نادي أعضاء هيئة التدريس

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