عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب مجاهد نصار والمستشار محمد صدقي نصار يتابعان أعمال تركيب خطوط الإنارة وكاميرات المراقبة داخل نفق كلية الزراعة بشبرا الخيمة | صور

صدى البلد

في استجابة سريعة من النائب مجاهد نصار لمطالب أهالي شبرا الخيمة بشأن إنارة نفق شبرا الخيمة المؤدي إلى محطة مترو كلية الزراعة ومبنى الكهرباء والجوازات  ، و بعد الجولة التفقدية التي أجراها النائب مجاهد نصار والمستشار محمد صدقي نصار والأستاذ سامي عويضة وبعض أهالي شبرا الخيمة داخل النفق ليلاً ، ورصد ما به من ظلام دامس لعدم وجود كشافات إنارة مما جعله مرتعاً للصوص والخارجين عن القانون والمدمنين وانبعاث روائح كريهة منه بسبب تحوله إلى مراحيض عمومية ،  وقد تعهد النائب مجاهد نصار بتوفير خطوط الإنارة اللازمة  وتركيب كاميرات المراقبة على نفقته الخاصة وتحويله إلى نفق مضيئ وأمن لعبور المواطنين.

 

 

تابع النائب مجاهد نصار والمستشار محمد صدقي نصار ، مساء أمس أعمال تركيب كشافات الإنارة داخل أنفاق كلية الزراعة التي تجري على قدم وساق على نفقته الخاصة وكذلك تركيب كاميرات المراقبة لمتابعة الحالة الأمنية وسط ترحيب المواطنين  الذين عبروا عن سعادتهم وشكرهم للنائب مجاهد نصار على  إضاءة هذا النفق المظلم الذي كان يمثل كابوساً مزعجاً وصداعاً في رأس  أهالي شبرا الخيمة ليلاً ونهاراً.

 

وقد تواصل النائب مجاهد نصار مع  مدير أمن القليوبية  ومأمور قسم أول شبرا الخيمة للتنسيق بشأن تخصيص أفراد من الشرطة داخل الأنفاق  واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال الخارجين عن القانون والمدمنين واللصوص وتأمين عبور المواطنين وعدم سرقة كشافات الإنارة مرة أخرى

مجاهد نصار نفق شبرا الخيمة محطة مترو كلية الزراعة كلية الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك | وقع لمدة 5 سنوات

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات .. القائمة الكاملة

مفاجأة عاجلة بشأن اختيار حارس مرمى منتخب مصر أمام نيوزيلندا

لماذا نهى الرسول عن أكل التمر والزبيب معا؟.. وهل يجوز عمل الخشاف؟

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

ترشيحاتنا

عطل مفاجئ يضرب إنستجرام Instagram يتسبب في طرد المستخدمين من الحسابات

بـ63 مليون جنيه.. ضبط 212 ألف قرص كبتاجون في شحنة خس وكنتالوب بسفاجا

تعرف على معلق مباراة مصر ونيوزيلندا فى بطولة كأس العاصمة

مفاجأة بشأن سعر الدولار والذهب وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

منزلة النبي بين الأنبياء والمرسلين.. تعرف على شرفها وقدرها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي عمر تفاجئ متابعيها بقفطان رمضان| شاهد

سعر فستان درة يثير ضجة| لن تصدق الرقم

فوائد وضع عصير الخيار على البشرة.. تعرفي عليها

بسنت شوقي تبهر متابعيها بإطلالة رمضانية أنيقة

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ