النائب مجاهد نصار والمستشار محمد صدقي نصار يتابعان أعمال تركيب خطوط الإنارة وكاميرات المراقبة داخل نفق كلية الزراعة بشبرا الخيمة | صور

في استجابة سريعة من النائب مجاهد نصار لمطالب أهالي شبرا الخيمة بشأن إنارة نفق شبرا الخيمة المؤدي إلى محطة مترو كلية الزراعة ومبنى الكهرباء والجوازات ، و بعد الجولة التفقدية التي أجراها النائب مجاهد نصار والمستشار محمد صدقي نصار والأستاذ سامي عويضة وبعض أهالي شبرا الخيمة داخل النفق ليلاً ، ورصد ما به من ظلام دامس لعدم وجود كشافات إنارة مما جعله مرتعاً للصوص والخارجين عن القانون والمدمنين وانبعاث روائح كريهة منه بسبب تحوله إلى مراحيض عمومية ، وقد تعهد النائب مجاهد نصار بتوفير خطوط الإنارة اللازمة وتركيب كاميرات المراقبة على نفقته الخاصة وتحويله إلى نفق مضيئ وأمن لعبور المواطنين.

تابع النائب مجاهد نصار والمستشار محمد صدقي نصار ، مساء أمس أعمال تركيب كشافات الإنارة داخل أنفاق كلية الزراعة التي تجري على قدم وساق على نفقته الخاصة وكذلك تركيب كاميرات المراقبة لمتابعة الحالة الأمنية وسط ترحيب المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم وشكرهم للنائب مجاهد نصار على إضاءة هذا النفق المظلم الذي كان يمثل كابوساً مزعجاً وصداعاً في رأس أهالي شبرا الخيمة ليلاً ونهاراً.

وقد تواصل النائب مجاهد نصار مع مدير أمن القليوبية ومأمور قسم أول شبرا الخيمة للتنسيق بشأن تخصيص أفراد من الشرطة داخل الأنفاق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال الخارجين عن القانون والمدمنين واللصوص وتأمين عبور المواطنين وعدم سرقة كشافات الإنارة مرة أخرى