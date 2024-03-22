حملات تموينية على محطات الوقود بالإسكندرية عقب تحريك أسعار البنزين

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المهندس أحمد ابراهيم وكيل الوزارة، حملات تموينية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لمتابعة محطات وقود السيارات عقب قرار زيادة أسعار البنزين.

ونفذت إدارة التجارة الداخلية ورقابة المديرية والإدارات التموينية الفرعية حملات موسعة للمرور على محطات وقود السيارات بأنحاء المحافظة لمتابعة تغيير الاعلان عن الأسعار الجديدة والتأكد من توفير كافة المنتجات البترولية و اتاحتها للمواطنين دون وجود تكدس أو ازدحام.

واعتمدت محافظة الإسكندرية التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة ووسائل النقل الداخلية والخارجية، والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، وطبقًا للجداول المرفقة، على أن يتم نشر التعريفة الجديدة في جميع وسائل الإعلام وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول، بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأوضح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أن اللجنة استقرت على زيادة تعريفة تحديد أجرة السرفيس والمركبات التي تستخدم السولار طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل 15 %، وكذلك تحديد أجرة أسعار المركبات التي تستخدم البنزين طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل حتى 10 %.

وتمت زيادة تعريفة عداد التاكسي بنسبة حتى 10 % لتصبح بداية فتح البنديره مبلغ (9.25) جنيهات ومبلغ (3.25) جنيهات عن كل كيلو متر من المسافة المقطوعة، وبالنسبة لهيئة النقل العام فإن الزيادة المقررة لا تتعدى مبلغ واحد جنيه.