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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

4 مليارات جنيه.. مساهمو كيما يقرون زيادة رأس المال المرخص والمدفوع

كيما
كيما

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام زيادة رأس المال المصدر والمدفوع .

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح 9.93 مليار جنيه بدلًا من 5.93 مليار جنيه، بزيادة 4 مليارات جنيه.

وأوضحت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما أنه سيتم تمويل الزيادة عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، مع السماح لأصحاب الدائن في 31 يناير 2024 بالاكتتاب في الزيادة المشار إليها في حدود نسبة مساهمته الأصلية.

ووافقت الجمعية على زيادة رأس المال المرخص به من 8 مليارات جنيه إلى 12 مليار جنيه.

ووافقت الجمعية على تداول الاكتتاب منفصل عن السهم الأصلي.

كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة.

 

اعتماد الموازنة التقديرية

ووافقت الجمعية العامة العادية في اليوم ذاته على اعتماد الموازنة التقديرية لشركة كيما عن العام المالي 2024-2025. بعد أخذ أثر القرارات الصادرة عن لجنة السياسية النقدية الأخير وما تبعها من تغير في أسعار الصرف والعائد.

وتستهدف كيما تحقيق فائض قابل للتوزيع بقيمة 821.131 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 816.24 مليون جنيه أرباح متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

وتستهدف كيما تحقيق إجمالي إيرادات بنحو 7.036 مليار جنيه بنهاية العام المالي المقبل، كما تعتزم استثمار نحو 391.95 مليون جنيه على إحلال وتجديد المصانع.

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