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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ63 مليون جنيه.. ضبط 212 ألف قرص كبتاجون في شحنة خس وكنتالوب بسفاجا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تباشر الأجهزة المختصة بمدينة سفاجا تحقيقاتها، اليوم الجمعة، فى واقعة ضبط أكثر من 200 قرص مخدر داخل شحنة خس وكنتالوب بميناء سفاجا قبل تصديرها.

تعود تفاصيل الواقعة حيث تمكن رجال الجمارك بميناء سفاجا البحري، بالتنسيق مع إدارة الفحص بالآشعة، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات.

 

وتم الاشتباه فى وجود أصناف ممنوعة داخل سيارة براد محملة بمشمول البيان الجمركي رقم 11828 لسنة 2024 وهو عبارة عن "خس وكنتالوب" مصدرة إلى ميناء ضباء بالسعودية، وعقب تمريرها على جهاز الفحص بالآشعة المملوكة للمصلحة أظهر اختلاف فى كثافات المشمول في الباليتة الرابعة والسابعة والعاشرة في ذيل السيارة.

 

وبتفتيش السيارة المبردة تبين وجود أكياس معبأة بأقراص، بعدد 212 ألف قرص بوزن 41.27 كجم يشتبه أنها مخدر الكبتاجون، حيث بلغت قيمة المضبوطات 63 مليونا و600 ألف جنيه.

 

وبلغت التعويضات الجمركية 127 مليون و200 ألف جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر رقم 81 لسنة 2024 بالواقعة.

البيان الجمركي الاقراص المخدرة تفاصيل الواقعة سفاجا البحري سفاجا ضبط محاولة تهريب قانون مكافحة المخدرات

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