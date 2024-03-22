برلمانية: توجيهات السيسي في احتفالية المرأة المصرية أعلت من شأنها بالمجتمع

أعربت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، على تقديرها الشديد للقرارات التي اتخذتها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية ومنها اقامة متحف للمرأة المصرية بالعاصمة الادارية.

وأوضحت التمامي في تصريحات صحفية لها اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي بتوجيه الحكومة لانشاء متحف للمرأة المصرية، لحفظ تراث المرأة المصرية، وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة والحديثة، على أن يكون في العاصمة الإدارية الجديدة، توجيهات غيرمسبوقة ودليل على الاحترام التام للمرأة وريادتها ودورها في مصر والتصدي لكل الازمات ومساندة الوطن في كل مراحله وبالخصوص بعد ثورة يونيو 2013.

ولفتت عضو مجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية تعزز مكانة المرأة، وتعكس تقدير الدولة لمجهوداتها وتضحياتها على مر العصور، كما أن استحداث محورا لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يضمن بناء مجتمع متماسك وفعّال. مشددة: أن الرئيس السيسي يوجه دائما بإقرار التشريعات التي تهدف لحماية المرأة، من كل أشكال العنف المعنوى والجسدى، بعدما جعل للمرأة المصرية دورها المهم والايجابي، فى تحقيق مساهمة أكبر لها في سوق العمل المختلفة والعمل على تعزيز مقدراتها.

واختتمت التمامي، بأنه يحسب للرئيس السيسي اهتمامه بالمرأة وتكريمها والإعلاء من شأنها وتضحياتها وهو ما يعلي من شأن المجتمع بكامله، فالمرأة هى صانعة الأبطال وهى عين المجتمع وقلبه.