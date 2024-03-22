طبيب شهير.. اعترافات المتهم الثالث في أكبر قضية سرقة أعضاء تكشف مفاجآت

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة طبيبا بشريا شهيرا ويشغل رئيس قسم الكلى بمستشفى شهير، وطالبا وفرد أمن وعاملا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم الثالث

باستجواب المتهم الثالث محمود محمد نجیب محمد؛ أقر بانضمامه لجماعة إجرامية تهدف لارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وكذا باشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة في وقائع نقل وزرع أعضاء بشرية مقابل فائدة مالية للمتبرع مع علمه بها وأبان تفصيلًا لذلك أنه في منتصف عام ۲۰۱۹ وقف على ممارسة المتهم شقيقه الثاني نشاط الوساطة في مجال نقل وزرع

الأعضاء البشرية " الكُلى " بين المتبرعين والمتلقين بمقابل مادي بتكليف من المتهم الأول وذلك عبر استقطاب المتبرعين من خلال صفحات إلكترونية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، وإذ قبل دعوة شقيقه المتهم المذكور في مشاركته ممارسة هذا النشاط؛ دأب على تلقّي تكليفاته؛ التي تمثلت في تواصله مع عددٍ من المُتبرعين واصطحابهم لإجراء التحاليل والأشعة اللازمة للوقوف على مدى صلاحيتهم الطبّية لإجراء الجراحة من عدمه، وكذا اصطحابهم لمقار الشهر العقاري لتوثيق إقرارهم بأن التبرع - زعما - قد تم دون مقابل، وأنهى بأنه كان يتحصل على مبلغ مالي نظير أعمال تلك الوساطة ؛ تراوح ما بين الألفين إلى الثلاثة آلاف جنيه عن كل حاله.