عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طبيب شهير.. اعترافات المتهم الثالث في أكبر قضية سرقة أعضاء تكشف مفاجآت

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة طبيبا بشريا شهيرا ويشغل رئيس قسم الكلى بمستشفى شهير، وطالبا وفرد أمن وعاملا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم الثالث

باستجواب المتهم الثالث محمود محمد نجیب محمد؛ أقر بانضمامه لجماعة إجرامية تهدف لارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وكذا باشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة في وقائع نقل وزرع أعضاء بشرية مقابل فائدة مالية للمتبرع مع علمه بها وأبان تفصيلًا لذلك أنه في منتصف عام ۲۰۱۹ وقف على ممارسة المتهم شقيقه الثاني نشاط الوساطة في مجال نقل وزرع

الأعضاء البشرية " الكُلى " بين المتبرعين والمتلقين بمقابل مادي بتكليف من المتهم الأول وذلك عبر استقطاب المتبرعين من خلال صفحات إلكترونية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، وإذ قبل دعوة شقيقه المتهم المذكور في مشاركته ممارسة هذا النشاط؛ دأب على تلقّي تكليفاته؛ التي تمثلت في تواصله مع عددٍ من المُتبرعين واصطحابهم لإجراء التحاليل والأشعة اللازمة للوقوف على مدى صلاحيتهم الطبّية لإجراء الجراحة من عدمه، وكذا اصطحابهم لمقار الشهر العقاري لتوثيق إقرارهم بأن التبرع - زعما - قد تم دون مقابل، وأنهى بأنه كان يتحصل على مبلغ مالي نظير أعمال تلك الوساطة ؛ تراوح ما بين الألفين إلى الثلاثة آلاف جنيه عن كل حاله.

سرقة أعضاء مستشفي شهير الاتجار بالبشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك | وقع لمدة 5 سنوات

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات .. القائمة الكاملة

تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا.. مفاجأة في خط الهجوم

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

مفاجأة عاجلة بشأن اختيار حارس مرمى منتخب مصر أمام نيوزيلندا

ترشيحاتنا

خلال جولة بمواقف السرفيس.. محافظ القاهرة : الألتزام بالتعريفة الجديدة | صور

أدعية يوم الجمعة في رمضان .. اغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين

قاضي محاكمات الإرهاب السابق يوضح لـ صدى البلد قواعد الحفاظ على قدسية قاعة المحكمة

رغم زيادة البنزين| نقيب الفلاحين : أتوقع استقرار أسعار معظم المنتجات الزراعية

وزير الري: نقص 2% من المياه سنويا يوقف 290 ألف شخص عن العمل

سيارة نقل تطيح بـ ميكروباص في بولاق الدكرور وإصابة 5 أشخاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مابيحبوش السهرات الرمضانية.. أبراج تحب قعدة البيت أكثر من الخروج

نشرة المرأة والصحة|جمال شعبان يهاجم أحمد سعد بعد تصريحاته المثيرة للجدل…لن تصدق ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء

لعزومة الجمعة .. طريقة عمل كوسة بالبشاميل

مي عمر تفاجئ متابعيها بقفطان رمضان| شاهد

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ