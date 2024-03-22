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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار الأميركي يرتفع ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

صدى البلد

ارتفع الدولار الأميركي ، وذلك مع اتجاهه لتسجيل مكاسب واسعة للأسبوع الثاني، بعدما أخفق رفع الفائدة في اليابان في وقف مسيرته الصعودية وسلط الخفض المفاجئ للفائدة في سويسرا الضوء على الفجوة بين اتجاهات الفدرالي الأميركي وأقرانه حول العالم.
              
هذا وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من العملات، بنحو 0.8% إلى مستويات 104.2٪

 

السياسة النقدية في الصين واليوان

 

وقادت توقعات لتيسير السياسة في الصين إلى زيادة الضغوط على اليوان الذي انخفض بشكل حاد إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر خلال التعاملات في الداخل، مما أثار مخاوف المستثمرين ودفع البنوك الحكومية إلى التدخل.
              
ووصلت العملة الصينية في أحدث التداولات إلى 7.2254 للدولار، وامتد هذا الاتجاه عبر أسواق الصرف ليرتفع الدولار مقابل نظرائه في التعاملات الآسيوية.

 


اليورو والعملات الرئيسية الأخرى


              
وتراجع اليورو لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.0834 دولار، بانخفاض 0.5% خلال الأسبوع.
              
وهبط الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بأكثر من 0.5% لكل منهما، ويتجهان لتسجيل خسائر أسبوعية.
 

  قرارات البنوك المركزية وتحرك العملات


وأعلن بنك اليابان مؤخراً تحولاً تاريخياً بتخليه عن أسعار الفائدة السلبية قصيرة الأجل وتحديد سقف للعائد على المدى الطويل. وانخفض الين ويجري تداوله قرب أدنى مستوياته في عدة عقود عند 151.51 للدولار.
              
وارتفع الدولار مقابل الين 1.6% هذا الأسبوع ويقترب من المستويات التي دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل في عام 2022، مما أثار قلق المستثمرين بينما يبحثون أيضا عن عملات أخرى لشرائها والاستفادة من صفقات فروق أسعار الفائدة

وانخفض الجنيه الإسترليني الليلة الماضية بعدما أبقى بنك إنكلترا أسعار الفائدة دون تغيير، وعلى مدار الأسبوع، انخفض الإسترليني 0.7 % ولامس أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2635 دولار في الجلسة الآسيوية.


العملات المشفرة

 

وبالنسبة للعملات المشفرة، تتجه عملة البتكوين إلى أكبر انخفاض أسبوعي منذ يناير كانون الثاني، ووصلت في أحدث التداولات إلى 65900 دولار.

 

مؤشر الدولار العملة الخضراء

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