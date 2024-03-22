ضربوا بعض؟ مدرب منتخب مصر السابق يكشف مفاجأة في خلاف كهربا وأبو جبل

كشف أيمن عبدالعزيز، المدرب السابق لمنتخب مصر، تفاصيل المشادة التي حدثت بين محمود عبدالمنعم «كهربا»، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد أبو جبل، حارس مرمى البنك الأهلي، خلال معسكر منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وقال أيمن عبدالعزيز، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس 2»: «مشادة أبوجبل وكهربا، كانت في الملعب، والموضوع لم يتعدّ الـ10 ثوانٍ، ولم يصل للضرب كما ردد البعض».

وأضاف: «أبوجبل وكهربا، اتكلموا مع بعض في الملعب وبعدها فيتوريا، لغى التدريب، ودي كانت آخر فقرة في التمرين».

وتابع: «بعد انتهاء التمرين كهربا وابوجيل، دخلوا أوضة اللبس وقعدوا مع بعض وبعدها اتصالحوا والموضوع انتهى».

