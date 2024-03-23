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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 23 مارس 2024..عيار 21 يسجل 3030 جنيها

صدى البلد

ننشر أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 23 مارس 2024، وسجل الذهب تراجعًا بحوالي 20 جنيهًا، بسبب انخفاض الذهب في البورصة العالمية، وفي سياق السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3463 جنيها.

عيار 21 يسجل 3030 جنيها.

عيار 18 يسجل 2597 جنيها.

عيار 14 يسجل 2020 جنيها.

الجنيه الذهب 24240 جنيها.

 

الذهب في البورصة العالمية

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لتسجل مستوى تاريخي جديد أمس، وذلك في ظل انخفاض حاد في الدولار بعد أن أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة وأشار إلى أنه لا يزال يدرس خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ويأتي هذا بعد ارتفاع آخر خلال جلسة الأمس بنسبة 1.3% عقب اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، ليسجل الذهب ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.3%.


أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 5.25% - 5.50%، ولكن أعضاء البنك توقعوا خفضها بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024 دون تغيير عن توقعاتهم الأخيرة في ديسمبر الماضي، بينما عدد الأعضاء المصوتين لخفض الفائدة تزايد هذا الاجتماع عن التوقعات الأخيرة.

بالإضافة إلى هذا رفع البنك الفيدرالي من توقعاته لمعدل التضخم هذا العام إلى 2.6% من توقعاته السابقة عند 2.4%، ليصف البنك التضخم هذا الاجتماع بأنه لا يزال مرتفعاً.

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أسعار الذهب اليوم السبت 23 مارس 2024..عيار 21 يسجل 3030 جنيها


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