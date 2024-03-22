برلمانية: المرأة في صدارة اهتمامات الدولة المصرية خلال عهد السيسي

أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حضوره احتفالية تكريم المرأة المصرية، مؤكدة أنها عكست تقدير القيادة السياسية الحكيمة للمرأة المصرية، وكذلك الدعم الكبير غير المسبوق الذي توليه لها.

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي، وذلك بعد أن حصلت على مكتسبات لم تحصل عليها من قبل، وتقلدت مناصب كانت حكرا على الرجال خلال العهود السابقة أثبتت فيها براعتها الفائقة.

وأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن توجيهات الرئيس السيسي، بإنشاء متحف المرأة المصرية، لحفظ تراث المرأة المصرية، وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة والحديثة، على أن يكون في العاصمة الإدارية الجديدة، دليل على احترام الدولة للمرأة المصرية، وتعزيزا لمكانتها وتضحياتها على مر العصور.

وتابعت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار: "إن المرأة المصرية في صدارة اهتمامات الدولة المصرية، وهي رمز الكفاح والصمود، وشريك أساسي في عملية البناء والتنمية التي تقودها مصر في عهد الرئيس السيسي".