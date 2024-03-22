محافظ كفر الشيخ يصدق على التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة.. تفاصيل

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، القرار رقم 519 لسنة 2024م، يتضمن التعريفة الجديدة لنقل الركاب المعمول بها لجميع خطوط سيارات الأجرة العاملة بنطاق دائرة المحافظة نتيجة ارتفاع أسعار بعض المواد البترولية.

وتضمن القرار، تعديل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الاجرة بنطاق دائرة المحافظة على النحو الموضح، مع وضع ملصق على سيارات الأجرة السيرفيس داخل المدينة ، والخطوط الداخلية بين المراكز، والخطوط الخارجية بين المحافظة والمحافظات الأخرى موضحاً عليه خط السير والتعريفة المقررة وعدد الركاب.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وحدات ادارة المرور والإدارة العامة للمواقف بمتابعة الالتزام بالنسب المقررة وإعلان هذه التسعيرة في مكان واضح بمواقف السيارات، والالتزام بعدد الركاب وخطوط السير المقررة للسيارة.