كأس الكونفدرالية.. مفاجأة بشأن زيزو قبل مباراة الزمالك وفيوتشر

اعلن الناقد الرياضي احمد الهواري عن بدء زيزو نجم الزمالك المرحلة الثانية من العلاج التأهيلي .

وكتب الهواري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" زيزو يبدأ المرحلة الثانية من التأهيل للحاق بمباراتي مودرن فيوتشر ".

تعرض زيزو لإصابة قوية في الكاحل خلال مشاركته مع الزمالك أمام الأهلي في مباراة نهائي بطولة كأس مصر.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل.