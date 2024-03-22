لويس إنريكي يحسم جدل انتقال مبابي إلى ريال مدريد

أجاب لويس إنريكي، المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، عن سؤال يتصاعد حول مستقبل لاعبه كيليان مبابي واحتمال انتقاله إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي تصريحه عبر قناته على موقع تويتش، قال المدير الفني الإسباني: "مبابي إلى ريال مدريد؟ لا أعلم، لا يوجد أحد يعرف ذلك، فقط مبابي هو الشخص الوحيد الذي يعرف".

وأضاف: "عندما يقرر جميع الأطراف المعنية الكشف عن الحقيقة واتخاذ القرارات، فإننا سنكون هنا للاستماع".

ووفقًا للتقارير الإخبارية، فإن مبابي قد أخبر ناديه باريس سان جيرمان بقراره بعدم تجديد عقده والانتقال مجانًا إلى ريال مدريد نهاية الموسم، بعد التوصل إلى اتفاق شبه نهائي بين الطرفين.