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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

طبيب يوضح قائمة أكلات يجب الوسطية في تناولها على إفطار رمضان

الدكتور خالد الخشاب
الدكتور خالد الخشاب

قال الدكتور خالد الخشاب دكتور طب الأطفال بقصر العيني ومدرس الأطفال بمستشفي أبو الريش الجامعي واستشاري الغدد الصماء للأطفال، إن الجسم خلال فترة الصيام يدخل في مرحلة تسمي مرحلة التجويع ما يجعله لديه نهم ورغبة في تناول الأكل بكميات كبيرة مع بدء عملية الإفطار لذلك يرسل إشارات بحاجته إلي كمية كبيرة من السكريات.

أكل مينفعش تفطر عليه في رمضان

وأوضح الخشاب في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن بسبب مرحلة التجويع التي دخل بها الجسم خلال ساعات الصيام والتي سببت له نهمه ورغبته الكبيرة في الأكل فدائما ما ننصح بتقسيم الافطار، وعدم تعويض جميع فترات الأكل التي لم يأكلها اثناء فترة الصيام مرة واحدة أثناء وجبه الافطار، وتناول كمية سكريات قليلة مع الفطار، واننا يجب علينا أن نقوم بعملية سيطرة على انفسنا حتي لا نتناول الكثير من الطعام فيتسبب ذلك في إرتفاع الوزن وعمل مشاكل في الهضم ومشاكل في السكر.

ونصح استشاري الغدد الصماء للأطفال بمستشفي أبو الريش الجامعي، الإكثار  في شرب المياه بالاضافة الى الاهتمام بطبق السلاطة لأنها من أكثر الاشياء التي تساعد على الهضم، وأخذ قدر معتدل من البروتين وتقليل كمية الكربوهيدرات والنشويات والاعتدال في تناول السكريات، واشار إلي انه لا يوجد طعام بعينه يمنع على الانسان ولكن يجب أن نكون وسطيين.

قال الدكتور خالد الخشاب دكتور طب الأطفال بقصر العيني ومدرس الأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعي واستشاري الغدد الصماء للأطفال، إن بحلول شهر رمضان يفضل الأطفال الصيام كالكبار، ولكن قد تكون هناك مخاطر يمكن أن تتعرض لها صحتهم من الصيام.

وأوضح الخشاب في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الطفل المصاب بمرض السكري النوع الأول فإن الفتوى العامة لهم هو عدم الصيام، ولكن من يسمح لهم بالصيام من الأطفال المصاحبين لمرض السكري فعليهم الالتزام بعض النصائح العامة لهم مثل، تأخير السحور قدر الإمكان لتقليل عدد ساعات الصيام قدر الإمكان ولا يكون هناك استهلاك كبير للأنسولين، بالإضافة إلي الإكثار من شرب المياه.

وأن من أهم النصائح لمرضي سكر الأطفال اثناء الصيام تقليل المجهود حتي لا يحدث هبوط لمستوي السكر، وإذا أرادوا ممارسة الرياضة تكون أثناء ساعات الفطار وليس الصيام، وعند الإفطار يفضل أن يتم كسر الصيام بشكل تدريجي وأنه لا يوجد مشكلة في كسر الصيام بشيء من السكريات مثل التمر مع لبن وبعض العصائر ولكن مع الحرص على عدم الإفراط.

 

الافطار فترة الصيام الجسم خلال فترة الصيام أكل مينفعش تفطر عليه في رمضان رمضان استشاري الغدد الصماء للأطفال بمستشفي أبو الريش الجامعي

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