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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مسجدين جديدين بالقليوبية بتكلفة 3 ملايين جنيه

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم الجمعة مسجدين جديدين، حيث افتتح المسجد الأول وهو مسجد الصحابة بمدينة العبور الجديدة، والذى بلغت مساحته 550 متر، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه، وهو إنشاء جديد، كما تم افتتاح المسجد الثاني وهو مسجد السلام ببطا بمدينة بنها، والذى بلغت مساحته 200 متر، بتكلفة إجمالية بلغت مليون ونصف مليون جنيه، وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد.


وأوضحت مديرية أوقاف القليوبية، في بيان لها، أنه بلغ جملة ما تم افتتاحه منذ بداية العام 15 مسجد فى أقل من 3 أشهر، حيث أدى فضيلته خطبة الجمعة والتي تناولت موضوع "رمضان شهر الانتصارات"، موضحاً أن شهر رمضان حافل بالنصر وذكريات البطولة فى التاريخ الإسلامي قديماً وحديثاً، بداية من معركة بدر فى شهر رمضان بالسنة الثانية من الهجرة والتي أيد الله فيها المؤمنين برغم قلة عددهم وعتادهم، إلا أن قوانين النصر بجانب الإعداد والتخطيط لا بد من توفيق الله وتأييده ومدده، "ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".

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