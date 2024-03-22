عمرها 50عامًا.. شاهد|سيارة كلاسيكية في شوارع الكوربة لن تصدق إمكانياتها

عندما تلمح العين سيارة كلاسيكية يغمرك شعور من السعادة خاصة عند رؤية أنها من طراز فولكس فاجن SP2، فهي ليست مجرد سيارة، بل هي قطعة من التاريخ والأسطورة تجسد روح الإبداع والتميز في عالم السيارات.

انتشرت مجموعة من الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لسيارة كلاسيكية من طراز فولكس فاجن SP2 في شوارع مصر الجديدة، التقطها أحد المارة في منطقة الكورية قبل الإفطار.

تشبه فولكس فاجن SP2 سيارة بورش 928، ولكنها مصممة للاستخدام اليومي، حيث كانت تتوفر بأربع خيارات من المحركات، بدايةً من المحرك الأيقوني بسعة 1776 سي سي مع جير 5 نسب، وصولاً إلى المحرك الأسطوري بسعة 2300 سي سي ونظام ال twin carburetors الذي يولد قوة تصل إلى 184 حصانًا.

تم تطوير الإصدار القياسي لعام 1975 لزيادة القوة إلى 234 حصانًا، من خلال تعديلات شاملة على عدة جوانب من السيارة، بما في ذلك تحسين نظام الوقود والتنفس والعادم، واستبدال بعض الأجزاء بأخرى خفيفة الوزن وأكثر صلابة، مما جعلها تبدو وتشعر بالأداء الرياضي المميز.

تعتبر فولكس فاجن SP2 أيقونة بحق، وقيادتها تأخذك في رحلة لا تنسى، فهي تجمع بين الأناقة والأداء الراقي بطريقة لا توصف. تاريخها وسمعتها تجعلها تحفة فنية محببة لكل عشاق السيارات الكلاسيكية، ونسأل الله أن يحفظها لصاحبها ويديم عليها بريقها ورونقها في زمن الحداثة والتكنولوجيا.

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