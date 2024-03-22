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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الحرية: المرأة المصرية حصلت على العديد من الحقوق والمكتسبات في عهد السيسي

النائب احمد مهنى
النائب احمد مهنى

ثمن أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية 2024، قائلا: إن الرئيس يمثل الداعم الأول للمرأة المصرية، فخلال العقد الأخير حدثت طفرة غير مسبوقة في تعزيز مكانة المرأة المصرية بجميع القطاعات.

وأضاف مهنى، أن توجيه الرئيس السيسي بتطوير صندوق تنمية الأسرة وتعزيز دوره في القيم الاخلاقية، سيعود بالعديد من المكاسب على أرض الواقع، مما يساهم بشكل فعلي في تعزيز القيم الاخلاقية، وإيجاد مجتمع متماسك ويعرف حقوقه وواجباته تجاه الوطن وتجاه الاخرين.

وأوضح مهني، أن المرأة المصرية حصلت على العديد من الحقوق والمكتسبات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي ذلك ايمانا من القيادة السياسية بتوجيهاتها المستمرة للحكومة والتى حققت خطوات واسعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030،  والتى ساهمت بشكل كبير في أن تعيش المرأة المصرية عصرها الذهبي.

وأكد مهني، أن تمكين المرأة جزءا لا يتجزأُ من عقيدة الدولة وصولا لبناء الجمهورية الجديدة، فالمراة هى   شريك أساسي داخل المجتمع، وجزء لا يتجزأ من بناء الجمهورية الجديدة.

النائب احمد مهني الرئيس السيسي حزب الحرية مجلس النواب المرأة المصرية

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