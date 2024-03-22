جامعة عين شمس في أسبوع.. ضياء يستقبل السفير الياباني بالقاهرة.. أسرة "طلاب من أجل مصر" تنظم الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسي وتنس الطاولة 

جامعة عين شمس في أسبوع

-ضياء يستقبل السفير الياباني بالقاهرة

-أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة عين شمس تنظم الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسي وتنس الطاولة بملاعب المدن الجامعية

-رئيس جامعة عين شمس يترأس الجلسة الرابعة لمجلس قطاع شئون التعليم والطلاب



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير الياباني بالقاهرة



استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس السيد أوكا هيروشي

سفير دولة اليابان بالقاهرة والسيد توشيفومي إيتُوهْ المستشار الثقافي بالسفارة اليابانية بحضور أ.د. سلوى رشاد عميدة كلية الألسن والمشرفة على قسم اللغة اليابانية ،ا.د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي ، د. محمد عبد الرحمن عشيبة المدرس والمنسق العام بقسم اللغة اليابانية ، د. ياسمين الأبحر مدرس بقسم اللغة اليابانية، د. هبة الله أبو بكر مدرس بقسم اللغة اليابانية.



ووجه السفير الياباني التهنئة للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة على توليه رئاسة للجامعة، أكد السفير الياباني سعادته بوجود قسم للغة اليابانية بجامعة عين شمس، والذي يُخرج كوادر متميزة تعمل في جهات مختلفة داخل مصر وخارجها وفي اليابان.

كما عبر السفير عن إعجابه بكثرة دارسي اللغة اليابانية في مصر حيث وصل عدد الدراسين في الوقت الحالي لحوالي ٣٠٠٠ دارس، وهذا العدد يفوق عدد دراسي اللغة اليابانية في دول الشرق الأوسط، وكذلك يفوق العدد في دول أفريقيا مجتمِعة.

وأشار السفير الياباني إلى أن السفارة سوف تقيم حفل توديع 10 طلاب وباحثين مصريين بمرحلة الدراسات العليا لحصولهم على منحة MEXT المقدمة من الحكومة اليابانية ومن بينهم طالبان من طلاب جامعة عين شمس، مؤكدا أن المنح المقدمة من الحكومة اليابانية تهدف للحصول على الدرجات العلمية خصوصا على مرحلتي الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراة) في جميع التخصصات. وبالنسبة لمرحلة ما بعد الدكتوراة أو مستويات التبادل البحثي والأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين فهناك الجمعية اليابانية لتطوير العلوم (JSPS) التي تلعب دورًا مهمًا في تقديم منح للباحثين لمواصلة أبحاث ما بعد الدكتوراه في اليابان. أكد السفير على أن المنح الدراسية اليابانية لا تقتصر فقط على دراسة اللغة اليابانية والأدب الياباني وغيرهما من العلوم الإنسانية بل هناك أيضا منح مقدمة في مجالات البحث العلمي الطبي و الهندسي وغيرهما.

وأوضح أن المنح المقدمة من اليابان تشمل دراسة العلوم الطبية والهندسية وغيرها تتم باللغة الإنجليزية في الدراسات العليا، بهدف تشجيع المزيد من طلاب البحث العلمي بالجامعات المصرية للتقدم للحصول على المنح الدراسة اليابانية.

لافتا إلي التعاون مع جامعة هيروشيما باعتبارها نموذج للتعاون العلمي والأكاديمي مع جامعة عين شمس وعن زيارة أ.د. ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق والأستاذ بكلية الآثار بجامعة عين شمس برفقة اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير إلى اليابان وزيارة جامعة هيروشيما.

وأشار السفير الياباني إلى رفع مستوى العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوي "الشراكة الاستراتيجية" بعد الزيارة المهمة لمعالي رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا إلى مصر العام الماضي ولقائه بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة على أهمية العمل على زيارة أعداد الباحثين والدارسين من جامعة عين شمس للسفر للدراسة ومواصلة البحث العلمي في اليابان، لما تتميز به اليابان من تقدم علمي وتكنولوجي،

كما تطرق الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة للحديث عن المشروعات التي تقوم بها الجامعة في الوقت الحالي، وعلى رأسها تطوير مكتبة الجامعة المركزية، ومعامل كلية العلوم.

وأكد أن اليابان على سبيل المثال تعد من أفضل الدول في أبحاث وتقنيات جراحة الأسنان باعتباره عميد سابق لكلية طب الأسنان بالجامعة، وأستاذ في جراحة الأسنان؛مشيرا على وجود قواسم مشتركة ثقافيا وحضاريا بين البلدين الذين يتمتعان بتاريخ طويل، وأشاد أيضا بما تتميز به العلاقات بين البلدين من قوة.

وأشارت أ.د. سلوى رشاد عميدة كلية الألسن إلى أنه تم عقد اختبار JLPT في ديسمبر 2023 في كلية الألسن بالكامل وبنجاحٍ كبير للمرة الثالثة على التوالي، حيث يعد أحد صور التعاون الناجحة بين جامعة عين شمس والجانب الياباني.



وتابعت أ.د. سلوى رشاد إلى الزيارة التي قامت بها مؤخرا إلى اليابان بدعوةٍ من مؤسسة اليابان والتي تم خلالها زيارة عدد من الجامعات اليابانية المرموقة والمراكز البحثية والتعليمية المتميزة. وأكدت سيادتها أهمية العمل على إنشاء بعض الاتفاقيات بين كلية الألسن والشركات اليابانية -لاسيما الموجودة بمصر- لتدريب طلاب وخريجي القسم من أجل صقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، ولتكون فرصة كذلك لتلك الشركات اليابانية للتعرف على خريجي قسم اللغة اليابانية لاستقطابهم مستقبلا.

وكذلك تميز قسم اللغة اليابانية بكلية الألسن وما حققه من تقدم بحصول عدد من أبنائه على درجة الدكتوراه وهو ما يساهم في تقوية واستقلال القسم.

واستعرضت أ.د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي على استقبال جامعة عين شمس لاختبار الكفاءة في اللغة اليابانية JLPT في جامعة عين شمس، حيث تم عقده في كل من كليتي الألسن والطب خلال العامين 2021 و 2022 بنجاح نظرا للجاهزية العالية بقاعات الاختبارات الموجودة بالجامعة؛ لافتة إلي أن هناك عدد من الباحثين والدارسين من جامعة عين شمس الذين يدرسون في اليابان حاليا؛ لافتة إلي اهداء حكومة اليابان لجامعة عين شمس عدد ١٥٧ كتابًا باللغة الإنجليزية وجميعها كتب متعلقة بجميع جوانب المجتمع الياباني وبالبحث العلمي في اليابان، بهدف تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين الدولتين، حيث سيتم اقامة حفل لاستلام هذه الكتب، وكذلك يتم الترتيب لعقد جلسة لتعريف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بجامعة عين شمس بالمنح الدراسية اليابانية.

كما اعرب الطرفان على أهمية الاستمرار في تعزيز علاقات التعاون والتبادل بين دولة اليابان وجامعة عين شمس.



تنطلق مساء يوم الأحد الموافق ٢٤ /٣ /٢٠٢٤ فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية وتنس الطاولة ( طلبة - طالبات ) والتى تنظمها أسرة طلاب من أجل مصر بإتحاد طلاب جامعة عين شمس ، تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

تقام فعاليات الدورة الرمضانية في كرة القدم الخماسية وتنس الطاولة طلبة /طالبات على ملاعب المدينة الجامعية طلبة ، ويشارك في فعاليات كرة القدم الخماسية ٢٥٦ فريق من طلاب مختلف كليات الجامعة بنظام خروج المغلوب .

ويشارك في فعاليات كأس تنس الطاولة (طلبة) ٣٢ طالب ، ويشارك في فعاليات كأس تنس الطاولة (طالبات ) ٣٢ طالبة.

وسيتم منح المراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية وميداليات كالآتي :

- مسابقة كرة القدم الخماسي :

(المركز الأول ٩٦٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٤٠٠ جنيه ).

- مسابقة تنس طاولة طلبة:

( المركز الأول ١٠٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٠٠ جنيه ).

- مسابقة تنس طاولة طالبات:

( المركز الأول ١٠٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٠٠ جنيه ).



وعقد مجلس قطاع شئون التعليم و الطلاب بجامعة عين شمس برئاسة أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة جلسته الرابعة اليوم الثلاثاء ١٩ مارس الجارى .

استهل سيادته المجلس بتهنئة السادة الحضور بحلول شهر رمضان المعظم .

وناقش المجلس الاستعداد لأعمال الإمتحانات وتجهيز بيئة مناسبة للطلاب من مقاعد وقاعات للاختبارات مع ضرورة التنسيق بين الكليات لجداول الإمتحانات ، وحفاظاً على موارد الجامعة تم استغلال المخزون الخشبى للجامعة فى إعادة استخدامه لتصنيع مقاعد وكراسى خشبية للطلاب وذلك استعداداً لأعمال الإمتحانات للفصل الدراسى الثانى لتلافى أعمال الإيجار لمستلزمات أعمال الإمتحانات .

كما أوصى المجلس بضرورة إتاحة تقديم نظام إلكترونى لخدمات الطلاب لسهولة وصول الطلاب بشكل أسهل وأوضح للخدمات المتاحة لهم وأيضاً وضع القواعد والقوانين واللوائح الخاصة بالطالب الجامعى من أعذار طبية للطلاب فى الحالات المرضية و تعميم قواعد الاختبارات الإلكترونية و بالإضافة إلى لوائح الحضور والغياب ، على أن يتم وضع نظام بشكل واضح ومبسط ومختصر لإتاحة تقديم خدمة للطلاب وتقديمها عبر الإنترنت من خلال الموقع الإكترونى للجامعة والتى تسهم فى تسهيل التعاملات والإجراءات للطلاب وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة التى تساعدهم فى اتخاذ القرارات بشكل سليم .

وتطبيقاً لمنظومة التنمية المستدامة وتقليل البصمة الكربونية التى توليها الدولة أهمية خاصة وجه رئيس الجامعة بضرورة التعامل إلكترونياً بين الكليات والإدارات المختلفة عن طريق البريد الإلكترونى وتقليل التعامل الورقى إلا للضرورة واستخدام التطبيقات الإلكترونية الرسمية وذلك حرصاً على سهولة التعامل وانجاز الأعمال بشكل أسرع بالإضافة إلى تقليل استخدام الأوراق حفاظاً على البيئة .

واضاف أ.د محمد ضياء ، أن الجامعة اتخذت حزمة من الاجراءات للتسهيل على الطلاب الوافدين من الالتحاق والدراسة فى الكليات والبرامج الجديدة والساعات المعتمدة التى يرغبون في دراستها ويلمسون بها جودة التعليم العالية التى تتميز بها جامعة عين شمس مع توفير السكن المناسب والمقررات الدراسية المتميزة لذلك وتسعى دائما لزيادة اعداد الدارسين فى الجامعة وتقديم الدعم لهم.

وأشاد بتجربة كلية الطب فى جذب عدد كبير من الطلاب الوافدين للدراسة وكذلك اقبال الوافدين على الدراسة بكلية الحقوق وتقديم مقترحات لجذب الطلاب الوافدين ، وحصر نتائجهم الدراسية والوقوف على أى معوقات تواجههم.