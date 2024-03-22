كهربا: «اتظلمت في أزمتي مع الزمالك.. ومش زعلان على دفع الغرامة»

كشف محمود عبد المنعم كهربا، عن أزمته مع النادي الزمالك، مؤكدا أنه تعرض لظلم كبير في مشكلته مع نادي الزمالك ودفع الغرامة، موضحا أنه كان قد مضى على «عقد على بياض» قبل الخروج للعب في الدوري السعودي، ونادي الزمالك هو الذي ملأ العقد وحدد مدته بـ3 سنوات.

وأشار "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه كان من المفترض أن يمر العقد على شئون اللاعبين باتحاد الكرة ولكن الزمالك دفع الرسوم بالبنك.

وأكد أنه مظلوم وخسر ماديًا ونفسيًا، موضحًا أنه تعرض للأذى بسبب ما حدث الفترة الماضية، وليس حزينا على دفع الغرامة لنادي الزمالك.

وتابع: بحمد ربنا على عودتي للعب مرة أخرى بعد وقف لمدة 6 أشهر، والعودة للتألق مع النادي الأهلي مرة أخرى، وتعرضت للأذى في شغلي وأكل عيشي ورزقي.. وخسرت ماديًا".

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