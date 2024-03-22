تحرك برلماني بشأن تأخير صرف بدل المهن الطبية

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس الوزراء و وزير الصحة والسكان بشأن تأخر صرف بدل المهن الطبية ،عملا بحكم (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأشارت “ سعيد ” الى ما ورد إليهم من شكاوي الصيادلة المكلفين بالهيئة العامة للتأمين الصحي وتأخير صرف بدل المهن الطبية، والمقر قانوناً لهم طبقاً لتوجيهات الرئيس!

وأوضحت عضو صحة البرلمان، أن هذا البدل تم تطبيقه بالعديد من المديريات والهيئات الصحيه، فلابد من الوقوف علي أسباب تأخير صرف هذا البدل، ولا سيما بأن هناك العديد من الشكاوي من مختلف فروع الهيئة!.

