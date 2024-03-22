كهربا يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي من خلال عرض سعودي

كشف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل فشل انتقاله إلى أحد أندية الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما تلقى عروضا متعددة خلال ذلك الوقت.

وأوضح كهربا خلال تصريحات تلفزيونية قائلاً: "كنت قريبا من الانتقال إلى نادٍ في الدوري السعودي خلال شهر يناير الماضي، بعد تقديم عرض رسمي من النادي للتعاقد معي، ولكن رفضت إدارة النادي فكرة رحيلي بصورة نهائية في ذلك الوقت".

وأكد كهربا: "أنا ملتزم بعقدي مع النادي الأهلي بشكل كامل، وقرار بقائي أو رحيلي من الفريق يعتمد بشكل كامل على قرارات إدارة النادي".