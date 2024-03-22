مجدي عبد الغني: أنا أول من سجد بالملاعب في العالم

كشف مجدي عبد الغني لاعب منتخب مصر والنادي الأهلى السابق لبرنامج (كلم ربنا .. مع أحمد الخطيب) على الراديو 9090، عن التحديات التي واجهها مجدي عبد الغني في بداية مشواره الكروي بالنادي الأهلي، وقال إنه لم يكن محل نظر من المدربين ولا من مجلس الإدارة.

وأضاف مجدي عبد الغني: "كلمت ربنا وطلبت منه ميخذلنيش لأني تحديت مدرب أحبطني وقلت له هكمل في النادي الأهلي ومش هسيبه وبكره أفكرك".

ولفت مجدي عبد الغني، إلى أن علاقته بربنا قائمة علي الستر الدائم، وقال “أنا اول من سجد في ملاعب كرة القدم وليس جمال عبد الحميد وقبل منتخب الساجدين كمان”، مشيرا إلى أنه أيضا أول من سجد في الملاعب الأوروبية بالبرتغال ثم في الملاعب المصرية واصبحت عادة عند باقي اللاعبين والسجدة اصبحت جماعة.

وعن كواليس اللحظات التاريخية التي عاشها قبل تسديد ضربة الجزاء التاريخية في مباراة كأس العالم 1990 بين منتخب مصر ومنتخب هولندا لكرة القدم، قال عبد الغني إن ضياع ضربة الجزاء في مباراة هولندا كان كفيلا بإنهاء مشواره الكروي تماما، وأن ربنا سبحانه وتعالي انعم عليه بالستر وكان هذا سر نجاحه في تسديد ضربة الجزاء.