عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي عبد الغني: أنا أول من سجد بالملاعب في العالم

الكابتن مجدي عبد
الكابتن مجدي عبد الغني

كشف مجدي عبد الغني لاعب منتخب مصر والنادي الأهلى السابق لبرنامج (كلم ربنا .. مع أحمد الخطيب) على الراديو 9090، عن التحديات التي واجهها مجدي عبد الغني في بداية مشواره الكروي بالنادي الأهلي، وقال إنه لم يكن محل نظر من المدربين ولا من مجلس الإدارة.

وأضاف مجدي عبد الغني: "كلمت ربنا وطلبت منه ميخذلنيش لأني تحديت مدرب أحبطني وقلت له هكمل في النادي الأهلي ومش هسيبه وبكره أفكرك".

ولفت مجدي عبد الغني، إلى أن علاقته بربنا قائمة علي الستر الدائم، وقال “أنا اول من سجد في ملاعب كرة القدم وليس جمال عبد الحميد وقبل منتخب الساجدين كمان”، مشيرا إلى أنه أيضا أول من سجد في الملاعب الأوروبية بالبرتغال ثم في الملاعب المصرية واصبحت عادة عند باقي اللاعبين والسجدة اصبحت جماعة.

وعن كواليس اللحظات التاريخية التي عاشها قبل تسديد ضربة الجزاء التاريخية في مباراة كأس العالم 1990 بين منتخب مصر ومنتخب هولندا لكرة القدم، قال عبد الغني إن ضياع ضربة الجزاء في مباراة هولندا كان كفيلا بإنهاء مشواره الكروي تماما، وأن ربنا سبحانه وتعالي انعم عليه بالستر وكان هذا سر نجاحه في تسديد ضربة الجزاء.

مجدي عبد الغني الراديو 9090 الأهلى جمال عبدالحميد النادي الأهلي الملاعب المصرية الكابتن مجدي عبد الغني لاعب كرة القدم نجم منتخب مصر منتخب مصر منتخب هولندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

تنين كومودو| حكاية ظهور حيوانين مفترسين في مصر: “كانوا بيتخانقوا”.. شاهد بالفيديو

مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة .. غدا

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

شخص واحد زاره وأكل طبق حلوى.. ماذا فعل أحمد رفعت بعد استعادة الوعي؟

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات .. القائمة الكاملة

انتوا مصدقين | نجم الزمالك يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

حسام حسن يعلن تشكيل المنتخب لمواجهة نيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر

موضوعات متعلقة

مجدي عبدالغني: محمد حمدي يجدد عقده مع بيراميدز رسميا

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق: رمضان صحبي مش غلطان.. والانتماء «رقم في عقد»

الرئيس الإماراتي يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين.. تفاصيل

ليستر سيتي يقاضي رابطة الدوري الإنجليزي لهذا السبب

مجدي عبد الغني: أنا أول من سجد بالملاعب في العالم

أول ظهور لـ كيت ميدلتون بعد شائعة وفاتها

حسام حسن يعلن تشكيل المنتخب لمواجهة نيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 50عامًا.. شاهد|سيارة كلاسيكية في شوارع الكوربة لن تصدق إمكانياتها

مي عمر تثير الجدل بإطلالة غير متوقعة

بشرى للموظفين .. ماذا يحدث في المرتبات قبل عيد الفطر 2024

حلويات رمضان| طريقة عمل أصابع زينب

فيديو

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

موعد وتفاصيل إجازة عيد الفطر 2024 .. فيديو

مشهد جريء رفضته لقاء الخميسي وهذه الفنانة وافقت عليه | فيديو جراف

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ