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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد رفع سعر البنزين .. مدير التموين بالقاهرة يتابع محطات الوقود

صدى البلد

يتابع وكيل وزارة التموين بالقاهرة ناصر ثابت عبدالسلام  محطات البنزين والغاز الطبيعى  ومستودعات غاز البوتاجاز للتأكد من عدم وجود إختناقات أو تكدسات على محطات الوقود أو المستودعات .

شدد مدير تموين العاصمة على أنه جارى تنفيذ حملات رقابية علي مدار اليوم لمتابعة محطات الوقود بصورة مستمرة بعد قرار التحريك .

مؤكداً أن المحطات تعمل بصورة طبيعية وأن هناك وفرة في المواد البترولية بجميع انحاء المحافظة.

أشار إلى وجود غرفه عمليات لمتابعه تحريك اسعار المحروقات ولم تتلقي غرفه عمليات مديريه تموين  القاهره ايه شكاوي وجارى المتابعه بشكل مستمر  علي المحطات ومستودعات القاهره للتأكد من التزام المحطات بتعديل الأسعار.

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تحريك أسعار المحروقات رفع سعر البنزين محطات البنزين محطات الوقود مديرية تموين القاهرة وكيل وزارة التموين

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