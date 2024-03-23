عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 23 مارس 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 23 مارس 2024 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم السبت 23 مارس 2024 

سيكون الاجتماع المفاجئ مع صديق مفيدًا لمستقبلك، انتبه للأنشطة التي تحدث من حولك، لأن شخصًا آخر يمكن أن يأخذ الفضل في عملك، اليوم سيجلب السعادة لحبيبك. ستكون هناك سعادة في الحياة الزوجية.. 

برج الثور وحظك اليوم السبت 23 مارس 2024 

هناك حاجة إلى توخي الحذر في العمل اليوم، الأعمال التي تبدأ على نطاق صغير ستكون مفيدة لك، اليوم سوف تقترب جدًا من الأهداف التي حددتها. سيحاول المعارضون إيذاءك، لكن بحكمتك لن تسمح لهم بالنجاح، لا تترك المهام المهمة للآخرين اليوم. 

برج الجوزاء وحظك اليوم السبت 23 مارس 2024 

 اليوم سوف تهيمن على خصومك، سوف تخطط لزيارة بعض الأماكن الجميلة مع إخوتك وأخواتك، اليوم عليك أن تكون حذرا في المعاملات

برج السرطان وحظك اليوم السبت 23 مارس 2024 

قد تحصل على بعض النصائح الأفضل من الأصدقاء، سيكون هناك صعودًا وهبوطًا في صحتك، مما يجعلك تشعر بأنك أقل انخراطًا في العمل. لا تثق بأي شخص مجهول اليوم. 

برج الأسد وحظك اليوم السبت 23 مارس 2024 

 النزاع المستمر مع زوجتك سينتهي اليوم، اليوم سوف تتبادر إلى ذهنك أفكار جديدة، سوف يمتدح الناس إبداعات الأشخاص الذين يقومون بأعمال الكتابة، تجنب التورط في أشياء عديمة الفائدة اليوم.  

برج العذراء وحظك اليوم السبت 23 مارس 2024

سيحصل الأشخاص المرتبطون بمجال العلوم والبحث على مشروع جديد اليوم، اليوم سيكون يومًا جيدًا لتسوية المهام القديمة. سيكون الناس أيضًا على استعداد لمساعدتك. 

برج الميزان وحظك اليوم السبت 23 مارس 2024 

اليوم ستظهر صورتك المختلفة في المجتمع، لا تدع أي شخص آخر يأخذ الفضل في العمل الذي قمت به في المكتب، قد يرسلك رئيسك في رحلة إلى مدينة أخرى للقيام ببعض الأعمال المهمة. 

برج العقرب وحظك اليوم السبت 23 مارس 2024 

  ستستيقظ اليوم رغبتك في النجاح والمناصب الأعلى، مما سيزيد من مجهودك، سيحصل الأشخاص الذين ينتمون إلى علامة البروج هذه والذين يرتبطون بمجال التمثيل على عرض كبير اليوم، اليوم سوف تحصل على النجاح في كل نوع من الصفقات التجارية. 

برج القوس وحظك اليوم السبت 23 مارس 2024

سيكسب الأشخاص الذين ينتمون إلى علامة البروج هذه والذين يرتبطون بمجال التسويق الكثير من المال اليوم، اليوم سيتم إيجاد حلول للمشاكل التي تحدث في الحياة. 

برج الجدي وحظك اليوم السبت 23 مارس 2024

اليوم سوف تحصل على دعم من الجيران في بعض الأعمال، اليوم سوف تزداد سمعتك في المجتمع. اليوم ستتم إزالة المشاكل التي تعترض طريق النجاح، ستكون اليوم مليئًا بالأفكار الجديدة والمهام التي تختار القيام بها ستمنحك فوائد أكثر من المتوقع. 

برج الدلو وحظك اليوم السبت 23 مارس 2024

اليوم سيكون قرار القضايا الجارية في المحكمة لصالحك، سيحصل الأشخاص المرتبطون بالسياسة على فرصة لحضور بعض المناسبات الاجتماعية اليوم، اليوم سوف تحصل على مكاسب مالية مفاجئة. 

برج الحوت وحظك اليوم السبت 23 مارس 2024 

ستحصل اليوم أيضًا على بعض الفرص الجديدة، والتي ستعود عليك بفوائد مالية، الجهود التي بذلت في وقت سابق سوف تسفر عن نتائج اليوم، بدلاً من القلق بشأن أي مشكلة، خذ نصيحة أحبائك.

حظك اليوم توقعات الابراج حظك اليوم السبت حظك اليوم وتوقعات الأبراج برج الثور وحظك اليوم برج الثور برج الجوزاء برج الجوزاء وحظك اليوم برج الحمل وحظك اليوم السبت برج الحمل وحظك اليوم برج الحمل برج السرطان برج السرطان وحظك اليوم السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتنقل في الإسعاف باكيًا| تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور ومدة غيابه.. ماذا حدث؟

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

غير قانونية.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن مشاركة محمد هاني بمباراة نيوزيلندا

شخص واحد زاره وأكل طبق حلوى.. ماذا فعل أحمد رفعت بعد استعادة الوعي؟

إن شاء الله بسيطة.. شوبير يعلق على إصابة إمام عاشور

عاجل.. إمام عاشور يتعرض لإصابة خطيرة في الكتف ويغادر لقاء نيوزيلندا| صور

تنين كومودو| حكاية ظهور حيوانين مفترسين في مصر: “كانوا بيتخانقوا”.. شاهد بالفيديو

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

موضوعات متعلقة

مكياج ناعم.. نادين نجيم تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

فستان لافت.. سيرين عبد النور تستعرض جمالها | شاهد

فستان جريء.. نيكول سابا تثير الجدل بظهورها | شاهد

لن تصدق.. ماذا يحدث لمرضى الضغط عند تناول العرقسوس

فستان وتاتو.. درة تستعرض جمالها على البحر| شاهد

4 أبراج مواليدها تشجع اهتمامات جوزها.. مراتك منهم؟

تخنت أوي .. السبب الحقيقي وراء زيادة وزن شيرين عبد الوهاب

طريقة عمل الجلاش بالكاستر على قد الأيد

ترشيحاتنا

عصام صاصا: أنا موجود بالشارع أكتر من ويجز.. وأرقامي عدت الهضبة ونمبر وان

عيب يا مدام.. ليلى عبد اللطيف تحرج بسمة وهبة على الهواء.. وتكشف سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وائل حمدي: أكرم حسني أضاف تعليقات كوميدية في مسلسل بابا جه

علم الجريمة فيه اختراعات.. صاحب تريند أسد البراءات يكشف أغرب القضايا

الحوثي: 11 غارة أمريكية وبريطانية تستهدف صنعاء

خلع في الكتف.. تفاصيل إصابة إمام عاشور بعد الإشاعات المبدئية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتنقل في الإسعاف باكيًا| تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور ومدة غيابه.. ماذا حدث؟

40 مليون جنيه.. سعر سيارة «ياسين الألفي» في مسلسل نعمة الأفوكاتو|لن تصدق

الأرز البنفسجي.. أجدد صيحات الطعام العصرية وهذه أهم فوائده

غير الأكل .. أسباب غير متوقعة للحموضة المتكررة

فيديو

روجينا لـ صدى البلد: دخلت قبرا حقيقيا من أجل تصوير مسلسل سر إلهي

روجينا لـ صدى البلد: أشرف زكي سندي .. وبشكر جمهوري لنجاح سر إلهي

عملت زي البنات ولبست حلق وقميص شبك.. أحمد سعد يكشف عن أسراره

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ