بعد أيام من تحذير السفارة الأمريكية.. أعمال إرهابية تضرب روسيا

وسط تصاعد التوترات والمخاوف الأمنية، تواجه موسكو آثار الهجوم الإرهابي المدمر على قاعة مدينة كروكوس، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات في حماية السلامة العامة.

ووفقا للتحديثات الأخيرة التي أوردتها الجارديان، تأتي الهجمات الإرهابية بعد أيام فقط من إصدار السفارة الأمريكية في روسيا تحذيرا أمنيا لمواطنيها، تحذر فيه من تهديدات متطرفة محتملة تستهدف التجمعات الكبيرة، بما في ذلك الحفلات الموسيقية، في موسكو.

وحثت السفارة المواطنين الأمريكيين على توخي الحذر وتجنب المناطق المزدحمة والبقاء يقظين ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات. بالإضافة إلى ذلك، تم توفير تفاصيل الاتصال للحصول على المساعدة لضمان رفاهية المواطنين الأمريكيين في المنطقة.

تناول جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، التكهنات المتعلقة بتورط أوكرانيا في الهجمات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حاليًا ما يشير إلى مشاركة أوكرانيا. وشدد كيربي على ضرورة إجراء تحقيق شامل قبل استخلاص استنتاجات بشأن الجناة.

وفيما يتعلق بالتداعيات على نظام فلاديمير بوتين، حذر كيربي من الافتراضات السابقة لأوانها، وسلط الضوء على المعارضة داخل روسيا لكنه حث على الصبر من أجل فهم أوضح لدوافع الحادث.

وتشير التقارير غير الرسمية إلى حصيلة مذهلة للهجمات، إذ أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين، مما يمثل أحد أكثر الأعمال الإرهابية دموية في روسيا في الذاكرة الحديثة. وتُظهر الصور ومقاطع الفيديو من مكان الحادث مشاهد الفوضى والدمار حيث أطلق مسلحون العنان لإطلاق النار والمتفجرات، مما أدى إلى اشتعال النيران في قاعة مدينة كروكوس، مما أدى إلى نزوح جماعي محموم للمدنيين المذعورين.

ومع استمرار التحقيقات في الأحداث المروعة، تظل موسكو في حالة تأهب قصوى، وتتصارع مع آثار المأساة التي هزت البلاد حتى النخاع.