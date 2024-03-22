البرلمان السلوفاكي: مرتكب هجوم كروكوس لا بد من مثوله أمام العدالة

أعرب نائب رئيس البرلمان السلوفاكي لوبوس بلاجا، عن تعازيه للروس بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس بالقرب من موسكو.

وقال في بيان "أعرب عن تعازي الصادقة وتضامني العميق مع الشعب الروسي، ومن فعل هذه الدناءة أتمنى أن يدركه العدل في أسرع وقت، ولا يمكن أن تكون هناك رحمة للإرهابيين"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف: "من فعل ذلك فهو قاتل جماعي شنيع وإرهابي ويستحق أقسى عقوبة".

وقُتل ما لا يقل عن 40 شخصًا نتيجة الهجوم الإرهابي في قاعة مدينة كروكوس، حسبما أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وأصيب أكثر من 100 شخص واندلع حريق في المبنى وقت الهجوم الإرهابي، وتبلغ مساحته حاليا 12900 متر مربع.