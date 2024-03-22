القليوبية .. مصرع شخصين صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق الزراعي

لقى شخصان مصرعهما اصطدمت بهما سيارة أثناء عبورهما الطريق الزراعى أمام قرية سندنهور التابعة لمركز بنها بالقليوبية، وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور وتم إعادة الحركة المروية لطبيعتها مرة اخري ورفع أثار الحادث، وجرى نقلهما إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

كان اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى أمام قرية سندنهور اتجاه القاهرة دائرة مركز شرطة بنها، وأسفر الحادث عن ضحايا، وجرى نقلهم إلى المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخصين أثناء عبورهما الطريق الزراعى قبل نفق سندنهور، وتم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفي بنها العام، وتم إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخري وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.