بخيلة ولا حريصة.. سيدة حوشت من راتبها 100 مليون وون في كوريا

حظيت امرأة كورية جنوبية تبلغ من العمر 25 عاماً باهتمام كبير بسبب التزامها بتوفير المال على راتب منتظم من خلال إنفاق أقل قدر ممكن.

تصدرت جي هيون كواك لأول مرة منذ عامين، عناوين الأخبار لأول مرة في موطنها كوريا الجنوبية بعد ظهورها في البرنامج التلفزيوني الشهير Master of Living على قناة SBS .

جي هيون كواك ليس شابًا عاديًا، لقد تمكنت من توفير مبلغ ضخم قدره 100 مليون وون (75 ألف دولار) خلال أربع سنوات، بمتوسط راتب قدره 2.2 مليون شهريًا، لكنها كانت في البداية فقط.

انتشرت جي هيون كواك مرة أخرى على نطاق واسع منذ بضعة أسابيع، بعد أن أعلنت أنها وفرت 100 مليون وون أخرى في العامين الماضيين ونشرت لقطة شاشة لحساب التوفير الخاص بها تظهر أكثر من 200 مليون وون، وبعد أن أخذت أساليبها في توفير المال إلى أقصى الحدود، تمكنت من توفير نفس المبلغ من المال الذي فعلته خلال أربع سنوات في نصف الوقت فقط.

وقالت الشابة الكورية الجنوبية لمتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي إنها تعلم مدى الجهد الذي يتعين عليها أن تعمله لتوفير أول 100 مليون وون خلال 4 سنوات، وكانت قلقة بشأن الجهد الذي ستبذله لمضاعفة مدخراتها، لكنها كشفت أن الأمر كان أسهل بشكل مدهش.