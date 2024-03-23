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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فرج عامر يعلق على استاد العاصمة الإدارية.. تفاصيل

صدى البلد

علق المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة علي استاد العاصمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:"استاد العاصمة الادارية الجديدة رائع رائع رائع".

وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية في استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وسجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء اقتنصها إمام عاشور من مدافع المنتخب النيوزيلندي وسقط فيها مصابا ليخرج من اللقاء على أثر ذلك.

وينتظر منتخب مصر الفائز من لقاء كرواتيا وتونس في اللقاء الذي سوف يلعب مساء اليوم السبت، وذلك في المباراة النهائية الثلاثاء القادم.

 

 

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