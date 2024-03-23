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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الروسية: 60 شخصا من المصابين في هجوم موسكو في حالة حرجة

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، أن 60 شخصًا من المصابين في هجوم الحفل الموسيقي بالعاصمة الروسية موسكو، في حالة حرجة.

من جانب آخر، قالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية إن سلطات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على شخص قرب موقع الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو.

من جهته، أعلن الحرس الوطني الروسي أنه موجود في مكان الحادث ويبحث عن الجناة.

وقالت السلطات الروسية إن مسلحين فتحوا النار خلال حفل لموسيقى الروك في إحدى ضواحي موسكو فقتلوا ما لا يقل عن 40 شخصا وأصابوا 100 آخرين وأشعلوا حريقا في القاعة.

دخل المهاجمون المبنى وهم يرتدون زيا مموها، وفتحوا النار وألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، وفق ما أفاد صحافي في وكالة ريا نوفوستي للأنباء في مكان الواقعة.

وفتحت السلطات "تحقيقا جنائيا في عمل إرهابي"، فيما يتلقى الرئيس فلاديمير بوتين تحديثات "مستمرة" وفق ما أفاد المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف وكالات الأنباء الروسية.

 

 

موسكو وزارة الصحة الروسية الحرس الوطني الروسي حفل لموسيقى الروك

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الصحة الروسية: 60 شخصا من المصابين في هجوم موسكو في حالة حرجة

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