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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحسن راجل في حياتي.. منى زكي تتحدث عن علاقتها بـ أحمد حلمي|فيديو

منى زكي
منى زكي

تحدثت الفنانة منى زكي عن حبها لـ أحمد حلمي خلال حلولها ضيفة على بودكاستBigTime.

قالت:" انا وأحمد حلمي بنبوس بعض يوميا، والعلاقات الزوجية بعد ٢٠ سنة رائعة وأحمد أحسن راجل في حياتي بعد والدي.

وتحدثت الفنانة منى زكي عن الإنجاب في عمر الـ ٤٠ خلال حلولها ضيفة على بودكاست BigTime.

وقالت:" الإنجاب بعد الـ ٤٠ أمرا صعبا للغاية ولكن يكون لدينا حنية كبيرة، وابني سليم دكتور في نفسه والثاني بلطجي وبيخوف البيت كله".


وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست“Big time" لعمرو أديب  واستضاف الفنانة أصالة.

وكشفت أصالة عن تفاصيل اصابتها بمرض 5شلل الأطفال وسر استمراره معها وقالت: "هو مرض لايذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

وأضافت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.


وأكدت انها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين منها.

يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عدد ضيوف العربية والعالمية.


ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.


وتشارك أصالة، عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية التي تم تسجيلها في بودكاست Big time

أحمد حلمى العلاقات الزوجية الفنانة منى زكي الفنانة اصالة

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