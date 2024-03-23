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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا بشأن أول مباراة لـمنتخب مصر بكأس العاصمة

صدى البلد

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير حول مباراة منتخب مصر بكأس العاصمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

 

وكتب مهيب عبد الهادي:"ما تقييمك لأداء منتخب مصر في المباراة الأولى تحت القيادة الفنية لحسام حسن؟".

 

تأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية في استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وسجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء اقتنصها إمام عاشور من مدافع المنتخب النيوزيلندي وسقط فيها مصابا ليخرج من اللقاء على أثر ذلك.

منتخب مصر كأس العاصمة حسام حسن

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