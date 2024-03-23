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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

عيب خطير.. استدعاء 285 ألف سيارة دودج وكرايسلر

دودج وكرايسلر
دودج وكرايسلر

بدءًا من سباق المبيعات في عالم السيارات، حيث تتنافس الشركات على جذب انتباه المستهلكين، تبرز التحديات المتزايدة التي تواجه صانعي السيارات، ومن بين هذه التحديات، قضايا السلامة والجودة، والتي تأتي على رأس القائمة. 

في هذا السياق، تعتبر استدعاءات السيارات لتصحيح المشاكل الفنية أمرًا شائعًا، وهذه المرة حان دور شركة ستيلانتيس لاستدعاء مئات الآلاف من السيارات بسبب مضخات الوسائد الهوائية المحتملة للخطورة.

 

استدعاء 285,000 سيارة دودج وكرايسلر

بعد أن تأثرت ملايين السيارات في جميع أنحاء أمريكا بسبب استدعاء مضخات هواء الوسادة الهوائية من شركة تاكاتا، أصبحت مضخة هواء أخرى قد تكون معيبة الآن تسبب استدعاءات في جميع أنحاء البلاد.

اضطرت شركة ستيلانتيس لإصدار استدعاء يؤثر على أكثر من 280,000 سيارة بسبب مضخات الوسادة الهوائية الجانبية التي قد تلقي شظايا داخل المقصورة عندما تعمل.

يؤثر الاستدعاء الثاني لمضخات الوسادة الهوائية من شركة ستيلانتيس المعلن هذا الأسبوع على 284,982 سيارة، بما في ذلك طرازات دودج تشارجر وكرايسلر 300، وفقًا لتقارير رويترز. 

يؤثر الاستدعاء، الذي أعلنته إدارة السلامة المرورية الوطنية (NHTSA) في وقت سابق اليوم، على السيارات التي تم بناؤها بين عامي 2018 و 2021 والتي كانت مزودة بمضخات هواء الوسائد الهوائية SABIC. كما توضح NHTSA:
تعتبر مضخات الوسائد الهوائية قليلة الانفجار نتيجة لاحتمال وجود رطوبة داخل المكونات أثناء الإنتاج. 

يمكن أن تؤدي الرطوبة الموجودة إلى تآكل الأجزاء، مما يضعفها بحيث يمكن أن تنفجر عند العمل.

تم إطلاق تحقيق في الأجزاء المعيبة العام الماضي، وشجعت نتائجه شركة ستيلانتيس وإدارة السلامة المرورية الوطنية على إصدار إشعار الاستدعاء.

حتى الآن، علمت ستيلانتيس بوجود خمس سجلات لمساعدة العملاء فيما يتعلق بالمشكلة. كما تلقت اثنتين من المطالبات بالضمان، لكنها لم تتلق حتى الآن أي تقارير ميدانية عن وسائد هوائية انفجارية

استدعاء سيارة المضخات الهوائية دودج كرايسلر

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