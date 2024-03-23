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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إيد في إيد.. تكريم الأمهات المثاليات بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية

احتفالية بصحة الإسكندرية
احتفالية بصحة الإسكندرية

نظمت إدارة الخدمة الإجتماعية تحت إشراف دكتورة نجلاء صبرة بالتعاون مع متحف الإسكندرية القومي إحتفالية "إيد في ايد” بحضور الدكتورة غادة ندا وكيل الوزارة و لفيف من قيادات القطاع الصحي بالإسكندرية ورموز المجتمع المدني والعاملين بالمنظومة الصحيه وأسر مشاريالتأهيل المرتكز علي المجتمع لذوي الهمم.

وكرمت الدكتورة غادة ندا عدد من الأمهات المثاليات بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية دكتورة ميراندا موريس مدير إدارة الجودة، وأم هاشم الدسوقي عضو الفريق القانوني المحقق بالشئون القانونية، ومني أحمد عبد الحميد عضو فريق التمريض مركزي، وسحر محمد أحمد عضو الفريق الإداري، وعزة غنيم عضو فريق عمل شئون العاملين، ومني إبراهيم محمد عضو فريق عمل شئون العاملين، ونادية سلامة عضو فريق عمل شئون العاملين، وعزة محمد عبدالسلام اداري الخدمة الاجتماعية، وأمل عادل الاخصائي الاجتماعي.

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كما تم تكريم الأمهات المثاليات لمشاريع ، وعايدة عبدالعزيز مشروع سي بي أر كرموز، وليلي عبد الموجود مشروع  سي بي أر المندرة، وابتسام حلمي مشروع سي بي أر العمراوي.

وأعقب التكريم فقرات غنائية إستعراضية مميزة لفريق الفنون الشعبية بمشروع سي بي أرالمندرة وكرموز.

يأتي هذا في إطار الإحتفال بيوم الأم المصرية بالتزامن مع اليوم العالمي لمتلازمة داون وتحت رعاية الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

الاسكندرية الأمهات المثاليات الاخصائي الاجتماعي الخدمة الاجتماعية الشئون الصحية الشئون القانونية القطاع الصحي المجتمع المدن

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