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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نبيل الحلفاوي يثير الجدل حول أداء منتخب مصر أمام نيوزيلندا

صدى البلد

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على أداء لاعبي منتخب مصر في أول مباراة ببطولة كأس عاصمة مصر أمام نيوزيلندا.

وكتب عبر أكس: "المنتخب شكله حلو ‏وفيه كام هجمة اتلعبت فيهم الكورة من لمسة واحدة شكلهم يفرح ‏ألف سلامة لإمام عاشور. ويا رب تكون بسيطة".

وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية في استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وسجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء اقتنصها إمام عاشور من مدافع المنتخب النيوزيلندي وسقط فيها مصابا ليخرج من اللقاء على أثر ذلك.

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