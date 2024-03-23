في الصباح الباكر.. غارات إسرائيلية تستهدف شمال ووسط قطاع غزة

في صباح اليوم، شن طائرات الاحتلال غارات إسرائيلية تستهدف مناطق عدة في شمال ووسط قطاع غزة مواصلة حملتها الوحشية على غزة وفي والمناطق المدنية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

شن الاحتلال سلسلة غارات تستهدف محيط المستشفى الأوروبي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



ووقعت إصابات جراء القصف الإسرائيلي على منطقة البركة في دير البلح وسط قطاع غزة.



ياتي ذلك فيما سبق و حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الخاص بمراقبة الجوع عالميا من أن المجاعة وشيكة في شمال غزة وقد تمتد إلى أجزاء أخرى من القطاع إذا لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى استشهاد أكثر من32 ألف شخص، الكثير منهم من النساء والأطفال، وفقا للسلطات الصحية المحلية.