اعتقال شخصين مشتبه بهما في الهجوم على مسرح بإحدى ضواحي موسكو



أفادت صحف ووكالات دولية باعتقال السلطات الروسية لشخصين مشتبه بهما في الهجوم على مسرح بإحدى ضواحي موسكو.

وسبق أعلن تنظيم (داعش) الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الضخم الذي قتل فيه ما لا يقل عن 60 شخصًا.

أدى هجوم شنه مسلحون خلال قاعة للحفلات الموسيقية في إحدى ضواحي موسكو يوم الجمعة إلى مقتل ما لا يقل عن 60 شخصًا وإصابة أكثر من 100.



وقع الحادث بعد أن اقتحمت مجموعة من الرجال المسلحين قاعة الحفلات الموسيقية Crocus City Hall في موسكو وفتحوا النار.

وزعمت الجماعة الإرهابية في بيان لها أنها هاجمت تجمعا كبيرا في كراسنوجورسك على مشارف موسكو.

وقال أحد الشهود لوكالة فرانس برس إنه قبل دقائق قليلة من بدء حفل بيكنيك الموسيقي، سمع دوي إطلاق نار.