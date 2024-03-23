لقاء سويدان تهنئ أحمد رزق بعيد ميلاده

حرصت الفنانة لقاء سويدان على تهنئة الفنان أحمد رزق بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم السبت 23 مارس، وذلك من خلال خاصية ستوري إنستجرام.

ونشرت لقاء سويدان، صورة لـ أحمد رزق، وكتبت عليها سنة حلوة يا جميل، وقام "رزق" بإعادة مشاركة منشور لقاء سويدان عبر ستوري حسابه على إنستجرام.

تهنئة أحمد رزق

ويحتفل اليوم السبت 23 مارس، الفنان أحمد رزق بعيد ميلاده الـ 48، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1976.

أعمال أحمد رزق

ويشارك الفنان أحمد رزق، في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، بمسلسل بيت الرفاعي لـ الفنان أمير كرارة.

مسلسل بيت الرفاعي

يشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دول“كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك كورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.