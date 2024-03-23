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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية تجبر الجيش الصهيوني على مد خدمة جنود الاحتلال شهورا إضافية

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الصهيوني مدد وقت الخدمة لجنوده لاشهر اخرى للتعامل مع المعارك الصعبة في غزة المحاصرة إسرائيليا والتي تتعرض لحرب الإبادة الصهيونية.


أصدر الجيش الصهيوني أوامر لآلاف الجنود النظاميين بالخدمة 4 أشهر إضافية للتعامل مع استمرار الحرب.


اعتبرت القناة 12 الإسرائيلية ان الخطوة تحايل على عدم القدرة على تمديد الخدمة النظامية للجنود وسط جدل بشأن قانون التجنيد.


وتكبد المقاومة الفلسطينية كل يوم جيش الاحتلال خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات رغم الدمار الواسع الذي لحق بغزة جراء قصف الاحتلال الذي يعد من بين الأضخم منذ الحرب العالمية الثانية.

 

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