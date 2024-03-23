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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا حادث موسكو إلى 93 قتي.ل

صدى البلد

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى هجوم ضاحية موسكو إلى 93 قتيل.

واعتقل الأمن الفدرالي الروسي، اليوم ، 11 شخصاً بينهم الأربعة الذين شاركوا مباشرةً في الهجوم الإرهابي في موسكو.


وفتح إرهابين داعش من أسلحة أوتوماتيكية على جمهور حفل غنائي قرب موسكو يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 90 شخصا على الأقل  آخرين في هجوم أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه.

وفي أدمى هجوم في روسيا منذ حصار مدرسة بيسلان عام 2004، قام مسلحون برش المدنيين بالرصاص قبل أن تؤدي فرقة الروك 'بيكنيك' التي تعود للحقبة السوفيتية حفلها في قاعة كاملة تتسع لـ 6200 مقعد غربي العاصمة.

وقال محققون روس إن عدد القتلى تجاوز 60.

 وقال مسؤولو الصحة إن نحو 145 شخصا أصيبوا، منهم حوالي 60 في حالة حرجة.


وفي حصار مدرسة بيسلان عام 2004، احتجز إرهابين داعش أكثر من 1000 شخص، بما في ذلك مئات الأطفال كرهائن.


وقال الكرملين إن قادة الأمن يطلعون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الوضع، ومن بينهم ألكسندر بورتنيكوف، رئيس جهاز الأمن الفيدرالي (FSB).

وبدوره، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابى عبر تليجرام مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو، وقال التنظيم فى بيان نشره على تلجرام إن مقاتليه "هاجموا تجمعا كبيرا فى ضواحى العاصمة الروسية موسكو"، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

وأضاف البيان أن المقاتلين "انسحبوا إلى قواعدهم بسلام".

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