عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة سيدتين لقيتا مصرعهما أثناء عبور الطريق الزراعى السريع بالقليوبية

نقل جثة
نقل جثة

أمرت جهات التحقيق بمركز بنها بالقليوبية بالتصريح، بدفن جثتين لسيدتين، لقيتا مصرعهما إثر اصطدام سيارة ملاكي بهما، أثناء عبورهما طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، امام عزبة حماد قبل نفق سندنهور دائرة المركز، وذلك بعد انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما أمرت بالإفراج عن قائد السيارة.


وكان قد شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أمام قرية عزبة حماد قبل نفق سندنهور دائرة مركز بنها، في اتجاه القاهرة، حادث اصطدام سيارة ملاكي بسيدتين أثناء عبورهما الطريق، ما أسفر عنه مصرعهما علي الفور، وتسبب ذلك في تعطل الحركة المرورية علي الطريق، إلا أنه تدخل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية وتم تسيير الحركة المرورية علي الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد توقف حركة المرور علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام قرية عزبة حماد بعد اصطدام سيارة ملاكي بسيدتين أثناء عبورهما الطريق قبل نفق سندنهور دائرة مركز بنها.


وعلى الفور انتقل العميد محمد النوتي وكيل الإدارة العامة لمرور القليوبية، ورجال المرور لمكان الحادث، وكذلك الدفع بسيارتي إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع سيدتين وهما "حمدية عبد المجيد أبو اليزيد"، 55 سنة، و"فاطمة عصام على"، 20 سنة، أثناء عبورهما طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام قرية عزبة حماد قبل نفق سندنهور دائرة مركز شرطة بنها، اتجاه القاهرة، حيث اصطدمت بهما سيارة ملاكي كانت تسير علي الطريق.


وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى بنها العام، والتحفظ عليهن تحت تصرف النيابة العامة، وتم إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة.

القليوبية بنها مركز بنها طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي جهات التحقيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

عيب يا مدام.. ليلى عبد اللطيف تحرج بسمة وهبة على الهواء.. وتكشف سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

الحكومة تعد مفاجأة سعيدة للعاملين بالدولة قبل حلول عيد الفطر

خالد الغندور يكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي ومنتخب مصر

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

موضوعات متعلقة

إزالة مقابر مخالفة فى حملة لإزالة التعديات بكفر شكر فى القليوبية .. صور

صحة القليوبية تواصل تنظيم القوافل الطبية المجانية بقرية ورورة ببنها

إعادة الحركة المرورية على الطريق الزراعي السريع بسبب حادث تصادم ببنها

القليوبية .. مصرع شخصين صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق الزراعي

ترشيحاتنا

الرد على أرض القتال.. مسؤول روسي يتوعد أوكرانيا بعد حادث موسكو

قبل السحور.. تصادم تريلا ونقل يسقط 5 ضحايا على طريق الواحات

مخطوطات وورق بردي .. معلومات هامة عن دار الكتب في ذكرى تأسيسها

خلال 10 سنوات.. الزراعة تفتح 93 سوقا وتصدر ‏سلعًا لـ160 دولة

ارتفاع عدد ضحايا هجوم قاعة حفلات موسكو لـ115 قتيلا

فرج عامر يكشف تصريحات مثيرة لنجم منتخب كرواتيا| ما هي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 علامات خطيرة تكشف عن مرض كيت ميدلتون| لن تتوقع

سفرة رمضان| أصابع كفتة الدجاج المشوية

بعد زيادة أسعار البنزين.. حول سيارتك إلى غاز بالتقسيط وبدون فوائد

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن بسمة وهبة وأولادها| تفاصيل

فيديو

انخفاض في الحرارة وعودة الأمطار.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم

3000 جنيه.. الذهب يسترد خسائره ويستقر عند هذا السعر

روجينا: استرجاع الجمهور لشخصياتي خلال عرض مسلسل سر إلهي نجاح| خاص

روجينا لـ صدى البلد: دخلت قبرا حقيقيا من أجل تصوير مسلسل سر إلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ