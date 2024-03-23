برقية عزاء من خادم الحرمين وولي العهد السعودي للرئيس الروسي بوتين

ارسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي العاصمة موسكو.

وذكر العاهل السعودي في برقيته : "علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي العاصمة موسكو، وما نتج عنه من وفياتٍ وإصاباتٍ، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعب روسيا الاتحادية الصديق، عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي العاصمة موسكو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد: "بلغني نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في ضواحي العاصمة موسكو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لكم ولشعبكم الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل".