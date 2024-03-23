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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتطبيق التعريفة الجديدة.. محافظ كفر الشيخ يتابع انتظام مواقف السيارات| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، سير وانتظام عمل مواقف سيارات الأجرة، بمراكز المحافظة، وتطبيق تعريفة نقل الركاب الجديدة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، وإدارة المرور، والجهات والأجهزة المعنية، مؤكداً على التصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين وعدم الالتزام بالتعريفة المقررة، والتعامل بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتواجد في المواقف، والمتابعة المستمرة، والتعامل الفوري مع من يحاول استغلال المواطن والتواصل معهم على مدار 24 ساعة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأشار إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون وحماية لحقوق المواطنين، مع الإبلاغ فورًا عن أي سائق يستغل الركاب ويغالي في أجرة الركوب على الخط الساخن 114 أو الاتصال بغرفة العمليات وإدارة الأزمات على الرقم 0473220.

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استغلال المواطنين الإجراءات القانونية التعريفة الجديدة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الشبكة الوطنية للطوارئ الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

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