التنمية المحلية تتيح 4 وسائل للإبلاغ عن تجاوزات تعريفات الركوب الجديدة

وفرت وزارة التنمية المحلية، 4 وسائل للتواصل مع المواطنين للابلاغ عن حالات تجاوزات تعريفة الركوب الجديدة التي تم تطبيقها امس الجمعة تزامنا مع تحريك اسعار المواد البترولية.

حيث يتم الابلاغ عن مخالفات تعريفة الركوب الجديدة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم أي شكوي على رقم الواتساب ( 01200353111 ) وعلى موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن : "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع والبريد الإلكترونى للوزارة : "[email protected] ".

واكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ،ان غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات، مطالبا المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن المحافظات ستكثف حملاتها على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف المواقف والميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية وعدم مخالفة خطوط السير المعلنة والتصدي بكل حزم لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين .

ووجه اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنبية على مديري المواقف بضرورة الزام السائقين بوضع ستيكرات وملصقات بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات الأمامي والخلفى بالإضافة إلى تعليق البانرات واللوحات الإرشادية بالتعريفة الجديدة للركوب في أماكن واضحة للمواطنين وأرقام الشكاوي والخطوط الساخنة المعلنة من المحافظات لتلقى أى شكاوي من المواطنين .

كما أكد وزير التنمية المحلية على أهمية قيام رؤساء المراكز والأحياء والمدن بتكثيف المرور الميداني على مدار اليوم على المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة المعلنة من المحافظات بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع مديريات التموين لمتابعة محطات الوقود للتصدي لأية محاولات للاتجار فى المواد البترولية بالسوق السوداء أو احتكارها بعد زيادة الأسعار أو محاولة استغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .