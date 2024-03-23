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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال 10 سنوات.. الزراعة تفتح 93 سوقا وتصدر ‏سلعًا لـ160 دولة

صدى البلد

طفرة غير مسبوقة تحققت في مجال الصادرات الزراعية حيث ‏نجحت وزارة الزراعة  في فتح 93 سوقا خلال العشرة سنوات وتصدير أكثر من 400 ‏سلعة زراعية لـ160 دولة ومن بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني الذي قمنا بفتحه في عام 2020 .


ويرصد موقع صدى البلد أسباب زيادة حجم الصادرات الزراعية

1) تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد .

2) تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة.


3) تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس.


4) تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًاً.


5) رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء.


6) المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء.


7) تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في اطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة.


8) تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة.


9) الاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات.


10) جارى حالياً التوسع في منظومة النقل السريع.


11) الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية.


12) إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.

الصادرات الزراعية حجم الصادرات الزراعية الزراعة وزارة الزراعة السوق الياباني منظومة الحجر الزراعى

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